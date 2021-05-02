Пермь, , 12:05 — REGNUM События последнего времени заставляют глубже вникнуть в суть Пасхи, а также задуматься о том, как важны в обычной жизни добрые дела, любовь, прощение, бескорыстная помощь, а также внимание и забота о ближних. Об этом в своём пасхальном поздравлении заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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«Пусть праздник Пасхи принесет в каждый дом, в каждую семью радость и счастье, здоровье и благополучие. Христос Воскресе!» — отметил глава Прикамья.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая весь православный мир отмечает Пасху. Праздник проводится в условиях коронавирусных ограничений.