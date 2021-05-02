Ростов-на-Дону, 2 мая 2021, 12:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстановили работу фонтана у Донской государственной публичной библиотеки. Сооружение простаивало в течение восьми лет, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
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Новый светомузыкальный фонтан на улице Пушкинской открыли после ремонта. Чашу заполнили водой, установили специальное светозвуковое оборудование.
Работать фонтан будет ежедневно, однако в определенный часы.