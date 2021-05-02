Москва, , 12:01 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8697 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8697 новых случаев заражения выявлены в 82 субъектах Федерации из 85. Из них 14,7% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 342 человека. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за день смогли 339 человек.

В Москве отмечается некоторый спад уровня заражения — за сутки выявлено 2699 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге ситуация стабильная — 718 случаев за сутки.

Далее следуют: Московская область (650), Ростовская область (226), Воронежская область (152).