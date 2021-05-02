Ташкент, 2 мая 2021, 12:00 — REGNUM Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий доставил из Иерусалима в Ташкент благодатный огонь. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Митрополит прибыл в Свято-Успенский собор Ташкента и раздал благодатный огонь верующим. Он также огласил послание патриарха Московского Кирилла.
Авиарейс Ташкент — Таль-Авив организован при поддержке правительства и посольства Узбекистана в Израиле.
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