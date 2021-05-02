Чита, , 12:00 — REGNUM В большом зале дома офицеров Забайкальского края для жителей и гостей города Читы прошёл праздничный концерт в честь празднования Светлой Пасхи. Как сообщает 2 мая пресс-служба правительства региона, забайкальцев поздравили губернатор региона, митрополит Димитрий и творческие коллективы краевой столицы.

Пасхальный концерт в Чите Правительство Забайкальского края

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«Хотелось бы, чтобы каждый из нас обрёл счастье. Тысячи лет наши с вами предки каждый год все вкладывали в подготовку к встрече праздника, в первую очередь духовную. Поздравляю всех с этим праздником, а особенно юных участников этого концерта», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Всех гостей праздника встречали вокалисты и раздавали пасхальные подарки.

«Праздник Воскресения Христова — это общий праздник для всех нас, это возможность быть с Богом всегда, не попадать в это ужасное состояние. Ад — это не котлы, виды и прочее, ад — это отсутствие любви, любви Божьей. Христос Воскресе!», — сказал Митрополит Димитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий возглавил вечерню с соединением Литургии святителя Василия Великого в Казанском кафедральном соборе.

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