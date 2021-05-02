Ульяновск, , 11:59 — REGNUM В Ульяновской области подтвержден ещё 91 случай заражения коронавируса. Также зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 2 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 53 589 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 91.

Выздоровели 50 800 человек, из них за последние сутки — 77. Доля вылечившихся составила 94,8%. С диагнозом COVID-19 продолжают лечение 1597 пациентов.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1192 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области провели 817 094 лабораторных исследования на коронавирус. Тесты сдали 853 930 человек, из них под наблюдением находится 8163 человека.