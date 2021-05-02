Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Чувашии суточное число выявленных случаев коронавируса не превысило количество выздоровевших от COVID-19, составив соответственно 52 и 62. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 2 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 313 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 52.

Вылечились 22 169 человек, из них за последние сутки — 62. Таким образом, доля выздоровевших составляет 91,18%. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 771 пациенту.

Также в Чувашии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 умерли 1373 пациента.

Ранее в минздраве отмечали, что в 2021 году в рамках реализации региональной программы модернизация первичного звена Чувашия получит 24 санитарных автомобиля, из них 12 уже поставлено.