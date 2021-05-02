Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Дефицит электронных компонентов прямо или косвенно затронул почти все отрасли промышленности. Об этом сообщает портал Yahoo! Finance со ссылкой на отчёт аналитиков Goldman Sachs.

Нехватка микросхем начала ощущаться в автомобильной промышленности к концу 2020 года. Из-за дефицита некоторых компонентов автопроизводители были вынуждены приостанавливать часть заводов, сокращая количество выпускаемых автомобилей. Позже с дефицитом микросхем столкнулись производители персональных компьютеров, бытовой техники и других электронных устройств.

Аналитики Goldman Sachs посчитали, что в настоящее время нехватка микросхем прямо или косвенно затронула 169 секторов промышленности. Это объясняется тем, что полупроводниковые компоненты используются практически во всём оборудовании, производящем те или иные товары.

Эксперты считают, что в наименее затронутых секторах промышленности дефицит микросхем приведёт к снижению общих объёмов производства на 1%. В более чувствительных областях, включая автомобильную промышленность, сокращение объёма производства составит до 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в немецкой компании Bosch предупредили, что нехватка электронных компонентов для производства автомобилей сохранится в краткосрочной перспективе.

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