Вашингтон, 2 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Дефицит электронных компонентов прямо или косвенно затронул почти все отрасли промышленности. Об этом сообщает портал Yahoo! Finance со ссылкой на отчёт аналитиков Goldman Sachs.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Нехватка микросхем начала ощущаться в автомобильной промышленности к концу 2020 года. Из-за дефицита некоторых компонентов автопроизводители были вынуждены приостанавливать часть заводов, сокращая количество выпускаемых автомобилей. Позже с дефицитом микросхем столкнулись производители персональных компьютеров, бытовой техники и других электронных устройств.

Аналитики Goldman Sachs посчитали, что в настоящее время нехватка микросхем прямо или косвенно затронула 169 секторов промышленности. Это объясняется тем, что полупроводниковые компоненты используются практически во всём оборудовании, производящем те или иные товары.

Эксперты считают, что в наименее затронутых секторах промышленности дефицит микросхем приведёт к снижению общих объёмов производства на 1%. В более чувствительных областях, включая автомобильную промышленность, сокращение объёма производства составит до 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в немецкой компании Bosch предупредили, что нехватка электронных компонентов для производства автомобилей сохранится в краткосрочной перспективе.