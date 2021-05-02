Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области в преддверии Дня Победы сотрудники донской полиции запустили проект «Наследие героев». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники полиции подготовили видеоролики с обзорными экскурсиями по музеям и историческим комнатам, которые открыты в муниципальных отделах полиции. Экспозиции посвящены рабочим будням и подвигам донских милиционеров в годы Великой Отечественной войны.

Посетить онлайн-экскурсию можно на сайте донской полиции и в социальных сетях.