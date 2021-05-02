Сясьстрой, , 12:06 — REGNUM Полиция задержала жителя Ленинградской области, угрожавший убийством компании рыбаков и открывшего стрельбу из охотничьего ружья. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 1 мая на территории колхоза в Волховском районе Ленинградской области. К группе петербуржцев, решивших разжечь мангал и порыбачить на левом берегу реки Волхов, около моста в городе Сясьстрой, подошел разъярённый 46-летний мужчина. Местный житель попытался прогнать незваных гостей, запретил рыбакам пользоваться якобы его имуществом на якобы его земле. После чего взял в руки охотничье ружье и крикнув «вы все здесь поляжете!», несколько раз выстрелил в землю в сторону компании.

«В результате стрельбы пострадавших нет. Ружье у мужчины было изъято. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали стрелка», — подытожили в полиции.

Возбуждено уголовное дело поч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).Решается вопрос об избрании меры пресечения.