Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Прокурорская проверка назначена из-за сообщения о сносе двух памятников в Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Согласно предварительной информации, памятные знаки, посвящённые жертвам Чернобыльской трагедии и участникам военных конфликтов, а также ветеранам пограничных войск, исчезли с постаментов в станице Вёшенской.

Муниципальные власти данные опровергли, отметив, что три мемориала, установленные в местном парке, предстоит заменить. Два памятных знака действительно демонтированы, но их перенесут в соседнее сельское поселение. На постаменте появятся новые скульптуры.

«По окончании проверки при выявлении нарушений федерального законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.