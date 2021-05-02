2 мая 2021 | Время чтения меньше минуты

ИА REGNUM, , 12:07 — REGNUM Главный праздник для православных верующих прошёл в ночь с 1 по 2 мая во всех соборах и храмах мира. В крымской Евпатории пасхальные богослужения прошли в Свято-Николаевском соборе.

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Накануне, 1 мая, горожане приходили к собору святить куличи и пасхальные яйца, погода благоволила горожанам.

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM Евпатория. Свято-Николаевский собор. Освящение куличей и пасох © ИА REGNUM

На ночное пасхальное богослужение собрались горожане, чтобы прославить Воскресение Господне и Святую троицу в традиционных православных полунощных и заутренних обрядах.

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Николаевском соборе, Евпатория © ИА REGNUM