Челябинск, , 11:37 — REGNUM Благодатный огонь впервые доставили в Челябинск прямо из Иерусалима. Его привезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор во время пасхальной литургии, сообщает пресс-служба челябинской метрополии.

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После службы все присутствующие получили возможность зажечь от него свои свечи. Также владыка Алексий подчеркнул, что огонь также раздадут после великой пасхальной вечерни всем желающим.

«Так получилось, что впервые эта святыня прибыла к нам в Челябинск непосредственно из Иерусалима», — отметил Алексий. Как сообщало ИА REGNUM, Пасху православные отмечают 2 мая.