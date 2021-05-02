Атланта, США, , 11:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» уверенно обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась в пользу хозяев со счетом 108:97.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший за матч 33 очка.

У «Чикаго» самым результативным оказался форвард Таддеус Янг, который остановился в шаге от дабл-дабла с 20 очками и девятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Атланта», которая этой победой прервала свою проигрышную серию из трех игр подряд, 4 мая сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Чикаго» потерпел третье подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Филадельфия Сиксерс».