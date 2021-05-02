Тверь, , 11:32 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. 2 мая глава региона присутствовал на праздничном богослужении, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона вместе с верующими принял участие в крестном ходе вокруг Воскресенского кафедрального собора. Игорь Руденя, поздравляя православных верующих со Светлым Христовым Воскресением, отметил, что на протяжении многих столетий православная вера объединяет наш народ, служит нравственной опорой в развитии великой страны с выдающейся историей и культурой.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери Пресс-служба правительства Тверской области

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«Вот и сегодня Русская православная церковь продолжает своё служение, ведёт большую работу по укреплению института семьи и воспитанию молодёжи», — говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Тверская земля богата православными традициями. Здесь расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. С тверской землёй связаны имена более 200 святых подвижников. Тверская епархия является одной из старейших в стране — в 2021 году отмечается ее 750-летие.