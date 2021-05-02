Барнаул, 2 мая 2021, 11:30 — REGNUM В Алтайском крае наблюдается ухудшение паводковой обстановки. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в ближайшие сутки (3 мая) продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в крае подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.
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