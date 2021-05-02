Ханты-Мансийск, , 11:25 — REGNUM В столице Югры в ночь с 1 мая на 2 мая 2021 года в Воскресенском кафедральном митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Фрагмент Крёстного хода Пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии

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На сугубой ектении были возглашены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции. Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1−17) читалось на пяти языках.

Пасхальное богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Югра», на официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии и паблике Ханты-Мансийской митрополии социальной сети «ВКонтакте».