Барнаул, , 11:24 — REGNUM В Алтайском крае стартовала пассажирская навигация по Оби. Как сообщает официальный сайт региона, пассажирские перевозки осуществляются по нескольким направлениям: Барнаул — Рассказиха, Барнаул — Бобровка, Барнаул — Кокуйское.

«В связи с эпидемиологической обстановкой пассажиропоток в 2020 году значительно сократился по сравнению с 2019 годом. Предполагается, что в предстоящем сезоне речным транспортом в регионе воспользуются более 120 тысяч человек», — пояснил директор Барнаульского речного порта Александр Крук.

Ежегодно правительство Алтайского края выделяет средства на погашение убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях. В этом году финансовая поддержка составит более 11 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сезон гражданской навигации в Алтайском крае начался с 30 апреля. В 2018 году было перевезено почти 63 тысяч человек. В 2020 году навигацию в регионе открыли 1 мая. На тот момент число выявленных носителей коронавируса составляла всего 400 человек.

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