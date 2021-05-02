Ростов-на-Дону, 2 мая 2021, 11:23 — REGNUM Библиотеки Ростова-на-Дону подготовили онлайн-программу «Встречаем Пасху», сообщили ИА REGNUM в городской администрации.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»
«Пасха, всегда занимала особое место в творчестве писателей. Пасха дала русской литературе образы, мотивы, сюжеты, а также жанр пасхального рассказа», — отмечают организаторы.
К православному празднику сотрудники книгохранилищ подготовили поздравления и мастер-классы.