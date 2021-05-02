Москва, , 11:22 — REGNUM В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН прошёл 14-дневный эксперимент «Эскиз», имитирующий полёт малого космического корабля к Луне. Об этом сообщает пресс-служба ИМБП РАН.

Целью эксперимента стало изучение раннего периода адаптации смешанного экипажа к условиям изоляции в искусственной среде обитания. Такие условия могут оказывать влияние не только на психоэмоциональное состояние человека, но и на работу систем организма, включая иммунитет.

«Две недели — это как раз лунная миссия: долететь до Луны, выполнить выход на лунную поверхность и вернуться обратно. Внекорабельная деятельность планируется с применением средств виртуальной реальности. Будут апробированы шлем и уникальная система вывешивания, которая позволит имитировать лунную гравитацию», — отметил ответственный исполнитель экспериментальных исследований Сергей Пономарев.

В будущем средства виртуальной реальности будут использоваться для более длительных изоляционных экспериментов в рамках программы SIRIUS. Ожидается, что в июне 2021 года в ИМБП РАН будет запущен восьмимесячный эксперимент по имитации условий долговременного космического полёта.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический изоляционный эксперимент SIRIUS перенесён на 2021 год