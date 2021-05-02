Солт-Лейк-Сити, США, , 11:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 106:102.

Наиболее результативным игроком встречи стал хорватский легкий форвард «джазменов» Боян Богданович, набравший за матч 34 очка.

В составе «Торонто» самым результативным оказался разыгрывающий Фред Ванвлит, в активе которого 30 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Юта», которая проиграла прошлую встречу, 4 мая сыграет с клубом «Сан-Антонио Спёрс». «Торонто» потерпел третье подряд поражение и днем ранее встретится с командой «Лос-Анджелес Лейкерс».