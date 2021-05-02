Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 104:110 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 14 подборами.

У «Клипперс» самым результативным оказался легкий форвард Пол Джордж, в активе которого 20 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Денвер», который одержал четвертую подряд победу, 4 мая сыграет с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». «Клипперс» потерпели третье подряд поражение и днем позже встретятся с командой «Торонто Рэпторз».