Сеул, , 11:23 — REGNUM В Южной Корее могут ввести новые правила социального дистанцирования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

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По их словам, в июле текущего года власти страны намерены ввести четырёхуровневую систему социального дистанцирования.

Для первого уровня социального дистанцирования суточный прирост случаев заражения составит до 500 человек, для второго — 1000 человек, для третьего — 1500 человек, для четвертого — более 2000 человек.

Отметим, что в настоящее время в Южной Корее ежедневно фиксируют 600−700 случаев заражения коронавирусом.

Согласно новым правилам, при вводе первого уровня социального дистанцирования население страны должно соблюдать стандартные карантинные меры, включая рекомендации о соблюдении дистанции (метр друг от друга). При вводе второго уровня в стране запретят частные собрания более восьми человек, а при вводе третьего уровня — более четырех человек. При вводе четвертого уровня в стране разрешат частные собрания более четырёх человек, однако частные собрания более двух человек будут запрещены после 18:00.