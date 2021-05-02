Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa впервые с начала пандемии возобновила авиарейсы из Франкфурта-на-Майне в Нур-Султан и Алма-Ату. Об этом сообщили в представительстве авиакомпании в Казахстане.

Первый авиарейс выполнен 2 мая по маршруту Франкфурт-на-Майне — Нур-Султан — Алма-Ата. Авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю. Рейс обслуживают самолеты Airbus A330−300.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля авиационные власти Казахстана сократили количество регулярных авиарейсов в Турцию с 20 до девяти. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в Турции.

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