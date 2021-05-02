Челябинск, , 11:08 — REGNUM В Челябинске Свято-Симеоновский кафедральный собор стал местом проведения пасхального главного богослужения. Службу провёл назначенный буквально накануне митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

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Правящий архиерей возглавил праздничную полунощницу, божественную литургию и пасхальную заутреню. А ровно в полночь из собора вышел крестный ход. Священнослужители во главе с архипастырем Алексием обошли вокруг храма.

Следить за пасхальной службой можно было в режиме онлайн-формате. Прямое включение организовал телеканал ОТВ. Также трансляция шла на сайте 1obl. tv и на официальной странице Челябинской митрополии в соцсети ВКонтакте.