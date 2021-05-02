Лас-Вегас, США, 2 мая 2021, 11:44 — REGNUM Чешский боец смешанного стиля (ММА) Иржи Прохазка победил досрочно представителя США Доминика Рейеса в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC on ESPN 23, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Во втором раунде боец из Чехии точным ударом локтя с разворота отправил американца в нокаут.
Отметим, эта победа стала 28-й (27 — досрочно) в карьере 28-летнего Иржи Прохазки при трех поражениях и одной ничьей. Для 31-летнего Доминика Рейеса данное поражение стало третьим при 12 победах (девять — досрочно).