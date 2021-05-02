Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM Спасатели призвали жителей Ростовской области к сознательности. В связи с потеплением на Дону в разы увеличилось количество выездов пожарных на тушение ландшафтных и природных очагов возгорания. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 мая.

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Зачастую пожары происходят по вине человека.

«Сознательность самих отдыхающих — залог приятного и безопасного отдыха. Главное — это самодисциплина. Если не оставлять после выходов «на природу» тлеющих костров, мусора, не бросать окурки — возгораний станет значительно меньше. Соблюдая нехитрые правила отдыха на воде, можно легко избежать беды», — отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов.

ИА REGNUM напоминает, что в период длинных майских праздников донские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Организовано круглосуточное дежурство.

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