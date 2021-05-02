Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в ночь на 2 мая провёл крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Глава Донской митрополии, обращаясь к верующим, отметил, что встреча с воскресшим Христом преображает человека.

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«Сегодня тайна Воскресения Христа из мертвых открывается в своей полноте. Мы не можем как святые апостолы и жены-мироносицы видеть погребальные пелены, в которые был завернут Спаситель. Не можем видеть ангела, сидящего на отваленном от дверей гроба камне, не можем как Лука и Клеопа беседовать с Ним по пути из Иерусалима во Эммаус, не можем осязать Его, как это делали апостолы. Но мы можем так же реально принять Его в свою жизнь не мертвым, а живым. Ибо мертвое не может родить живое. Свидетельством христианской жизни и этой правды является сама наша жизнь, поскольку встречаясь с воскресшим Христом, с этой реальностью, непостижимой для человеческого ума, человек преображается и изменяется, становится другим. И это уже не мифология, не философия, а реальность нашей жизни», — сказал митрополит.

Глава Донской митрополии пожелал встречи с Христом пожелал всем жителям России, так как после этой встречи человеческая жизнь меняется в силе, в правде, в чести, в совести, в достоинстве, в культуре.