Бишкек, , 10:40 — REGNUM Таджикистанская и киргизская стороны начали совместный осмотр местности, где распложена вооруженная техника, для последующей отвода вооружения в места постоянной дислокации. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе президента Киргизии со ссылкой на секретариат совета безопасности республики.

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В секретариате сообщили, чтоб обстановка на границе стабильная. Возобновлено движение транспорта на автодороге Ош — Исфана, граждане Киргизии, оказавшиеся на территории Таджикистана, доставлены домой.

Кроме того, ведутся работы по обеспечению гуманитарной и медицинской помощи жителей Баткенской области Киргизии. В секретариате совета безопасности отметили недопустимость дальнейшей эскалации конфликта, а также необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

Ранее в пограничной службы Киргизии сообщили, что стороны начали отвод военной техники и военнослужащих из зоны конфликта на границе.

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