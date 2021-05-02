Ханты-Мансийск, , 10:36 — REGNUM В Югре в преддверии православного праздника Пасхи в рамках конкурса профмастерства с отбывающими наказание в колониях региона рецептом куличей поделился шеф-повар сургутского ресторана «1001 ночь» Шафаддин Абдуллаев. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО.

Приготовление куличей Пресс-служба УФСИН по ХМАО

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«Секрет приготовления кулича заключается в том, что к тесту необходимо подходить нежно, с тёплой душой, и соблюдать технологии приготовления, тогда все получится», — пояснил шеф-повар.

По рецептам шефа участники конкурса профмастерства среди заключённых изготовили куличи. Жюри, в состав которого вошли мастера производственного обучения, представители общественности и духовенства, высоко оценили уровень кулинарного мастерства конкурсантов.

От Ханты-Мансийской метрополии Русской православной церкви уже поступил заказ на приготовление 2 100 куличей для всех осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Югры.