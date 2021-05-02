Донецк, , 10:32 — REGNUM Силы Народной милиции ДНР перехватили на линии фронта беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

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Сообщается, что расчет ПВО сил ДНР обнаружил БПЛА в 7:35 по московскому времени на западной окраине Ясиноватой. Оказалось, что это квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Управление беспилотником было перехвачено и он был посажен принудительно. При этом при падении беспилотник сбросил боеприпас, однако никто не пострадал.

«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди местными жителями», — заявили в Народной милиции ДНР.

Напомним, что Минские соглашения запрещают использование беспилотных летательных аппаратов сторонами конфликта в Донбассе, однако украинская сторона регулярно нарушает это положение.