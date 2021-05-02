Чикаго, США, , 10:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл команду «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 4:5.

У «Пантерз» забитыми голами отличились оформивший в матче дубль Энтони Дюклер (8-я и 41-я минуты), российский нападающий клуба Никита Гусев (23-я), финский форврад российского происхождения Александр Барков (40-я) и Оуэн Типпетт (41-я).

В составе «Чикаго» голы забили Коннор Мёрфи (36-я), Алекс Дебринкэт (37-я), Кирби Дак (53-я, в большинстве) и чешский форвард Доминик Кубалик (60-я, при игре 6×5).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 31 из 35 бросков по своим воротам. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров и российский нападающий «Пантерз» Григорий Денисенко не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида», одержавшая третью подряд победу, 4 мая встретится с командой «Даллас Старз». «Чикаго» потерпел четвертое подряд поражение и в этот же день сыграет с клубом «Каролина Харрикейнз».