Нью-Йорк, США, , 10:27 — REGNUM Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Олимпия Дукакис умерла в возрасте 89 лет 1 мая. Об этом сообщил её брат Аполло Дукакис в социальной сети Facebook.

«Моя любимая сестра Олимпия Дукакис скончалась сегодня утром в Нью-Йорке. После нескольких месяцев болезни она, наконец, обрела покой и воссоединилась со своим [мужем] Луи», — сообщил Аполло Дукакис.

Олимпия Дукакис начала сниматься в кино с середины 1960-х годов. Также она участвовала в театральных постановках и работала на телевидении.

Наибольшую известность Дукакис принесли роли в фильмах «Стальные магнолии» и «Власть луны». За работу в последнем она была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана.