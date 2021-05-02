Иркутск, , 10:26 — REGNUM Христос Воскресе! По-настоящему звонкое приветствие этого дня пронзает каждое сердце. Об этом в своём пасхальном послании сказал митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан:

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«Даже если оно (сердце) было далеко от поста, от веры, наша христианская душа откликается: «Воистину Воскресе!». Потому что это — наша традиция, наш русский код. Это — по-настоящему бывающая только раз в году — пасхальная радость».

Он также сказал, что каждый христианин в пасхальные дни должен пересмотреть свою жизнь, одухотворившись подвигом Иисуса Христа, и пожелал пасхальной радости.

Напомним, 1 мая 2021 года митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан совершил Божественную литургию по чину святителя Василия Великого в Богоявленском кафедральном соборе Иркутска.

По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам со словами проповеди, начав ее словами тропаря: «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и духом, вся исполняяй, Неописанный» и напомнив, «что все это делается Господом ради нашего спасения».