Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 возвратился на Землю — было совершено успешное приводнение в Атлантический океан. Трансляция возвращения корабля велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля находились четыре астронавта — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Приводнение произошло у побережья Флориды в Мексиканском заливе в 9:57 по московскому времени.

Напомним, что ранее, в ноябре 2020 года этот космический корабль доставил астронавтов на МКС.