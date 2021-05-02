Бишкек, , 10:23 — REGNUM Власти Киргизии эвакуировали из приграничных сёл, оказавшихся в зоне боевых действий, 33 388 человек. Об этом 2 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ализа Столтонбекова на пресс-конференции.

Она отметила, что из семи сёл эвакуировано 14 246 взрослых и 19 142 детей. Медики оказывают им всю необходимую помощь, добавила замминистра. По её словам, число пострадавшим в конфликте на границе достигло 178 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева попросила Организацию оказать помощь эвакуированным гражданам республики, а также помочь в восстановлении разрушенных объектов.

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