Сент-Пол, США, , 10:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 1:0.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «блюзменов» шайбы на свой счет записали Джордан Кайру (18-я минута), Самуэль Бле (19-я) и Дэвид Перрон (33-я), у гостей — Матс Цуккарелло (27-я), немецкий форвард Нико Штурм (55-я) и шведский защитник Юнас Бродин (60-я, при игре 6×5)

Победу «Миннесоте» в овертайме принесла шайба чешского нападающего Кевины Фиалы (63-я).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет во встрече одну результативную передачу. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», этой победой прервавшая свою проигрышную серию из двух подряд игр, 4 мая встретится с командой «Вегас Голден Найтс». «Сент-Луис» этим поражением прервал свою победную серию из четырех подряд игр в этот же день сыграет с клубом «Анахайм Дакс».