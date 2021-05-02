Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретил праздник Пасхи в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В пасхальном обращении глава региона пожелал жителя Дона любви, счастья, здоровья и благополучия.

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«Этот светлый праздник вселяет веру в торжество милосердия и добра, пробуждает сострадание в душе, служит напоминанием, что каждый человек рожден для созидания. Донской край свято чтит и хранит традиции православия», — сказал донской губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что все пасхальные богослужения в Ростовской области прошли с соблюдением всех санитарных требований.