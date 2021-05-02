Москва, , 10:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление главы государства распространила сегодня, 2 мая, пресс-служба Кремля.

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В поздравлении Путина сказано, что праздник Пасхи олицетворяет собой торжество жизни, добра и справедливости. Он имеет огромное нравственное значение.

«Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент России.

Также Путин отметил очень плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви и иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в России, а также развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения. Многое делает для решения насущных социальных проблем», — сказано в поздравлении российского лидера.

Более того, Церковь в нынешнее сложно время, занимаясь подвижническим служением, стала духовной опорой для миллионов людей.

Также Владимир Путин направил поздравление со Светлым Христовым Воскресением патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Президент подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла Русская православная церковь очень активно участвует в жизни общества и духовно поддерживает людей.