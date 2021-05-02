2 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Алексей Колчин, , 11:49 — REGNUM Пасхальная ночь 2021 года на Урале выдалась промозглой. Вечером 1 мая пошёл дождь. И тем не менее это не отразилось на праздновании Пасхи. Торжественные службы прошли во всех храмах и церквах Свердловской области. Не стал исключением и главный собор Екатеринбурга — Свято-Троицкий.

Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Впервые службу в нём провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, ранее сменивший на этом посту Кирилла. На богослужение пришли десятки человек. Общегородского крестного хода в этот раз не было, причиной чему стала пандемия коронавируса. Но прихожане прошли вокруг собора.

Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, многие из собравшихся были внутри здания без средств индивидуальной защиты, хотя масочный режим никто не отменял. На этом фоне весьма символичны слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который в своём пасхальном поздравлении выразил уверенность в том, что «забота о ближних, об их здоровье и безопасности близка и понятна всем православным уральцам». Впрочем, не только уральцы не соблюли масочный режим. Много прихожан без масок зафиксировали видеокамеры и в храме Христа Спасителя в Москве. Возможно, у них на то есть свои соображения. Впрочем, не будем о приземлённом. Празднование Пасхи продолжается.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Алексей Колчин © ИА REGNUM

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгениий с Благодатным огнем Алексей Колчин © ИА REGNUM