Алексей Колчин, 2 мая 2021, 11:49 — REGNUM Пасхальная ночь 2021 года на Урале выдалась промозглой. Вечером 1 мая пошёл дождь. И тем не менее это не отразилось на праздновании Пасхи. Торжественные службы прошли во всех храмах и церквах Свердловской области. Не стал исключением и главный собор Екатеринбурга — Свято-Троицкий.
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Впервые службу в нём провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, ранее сменивший на этом посту Кирилла. На богослужение пришли десятки человек. Общегородского крестного хода в этот раз не было, причиной чему стала пандемия коронавируса. Но прихожане прошли вокруг собора.
Отметим, многие из собравшихся были внутри здания без средств индивидуальной защиты, хотя масочный режим никто не отменял. На этом фоне весьма символичны слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который в своём пасхальном поздравлении выразил уверенность в том, что «забота о ближних, об их здоровье и безопасности близка и понятна всем православным уральцам». Впрочем, не только уральцы не соблюли масочный режим. Много прихожан без масок зафиксировали видеокамеры и в храме Христа Спасителя в Москве. Возможно, у них на то есть свои соображения. Впрочем, не будем о приземлённом. Празднование Пасхи продолжается.