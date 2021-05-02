Сургутский район, Югра, , 10:18 — REGNUM В Югре большая часть здания поликлиники в посёлке Барсово Сургутского района временно закроется на ремонт. Об этом сообщается в паблике «Барсово» социальной сети «ВКонтакте».

Информацию подтверждают в районной администрации. В посёлке Барсово, где проживает более 60 тыс. человек работает одна поликлиника. Она будет капитально ремонтироваться впервые за 30 лет. Часть процедур будут доступны только в других поселениях.

В самой поликлинике продолжат работу врачи-терапевты и педиатр, акушер-гинеколог, доврачебный кабинет, процедурный и прививочный.