Ярослав Чингаев,
2 мая 2021, 11:09 — REGNUM Пасха — главный праздник для православных верующих. В 2021 году её отмечают 2 мая. Ночная пасхальная служба прошла в храмах Москвы.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»
Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Настоятель Высоко-Петровского монастыря игумен Петр возглавил праздничную службу. Перед полуночью началось особое богослужение — полунощница. Перед закрытыми Царскими вратами на амвоне лежит Плащаница с изображением Христа, лежащего во гробе. Прочитав священный канон, Плащаницу занесли в алтарь.
Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Затем, следуя традиции, игумен Петр вышел и раздал верующим Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Разнесение благодатного огня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Разнесение благодатного огня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Разнесение благодатного огня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Разнесение благодатного огня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В полночь начался крестный ход вокруг монастыря, который прошел по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару.
Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Перед закрытым входом в храм игумен Петр провел каждение и прославлял святую Троицу. Настоятель обращался к прихожанам: «Христос воскресе!» Ему отвечали: «Воистину воскресе!» После чего в храме началась пасхальная заутреня.
Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM