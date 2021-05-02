2 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 11:09 — REGNUM Пасха — главный праздник для православных верующих. В 2021 году её отмечают 2 мая. Ночная пасхальная служба прошла в храмах Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Настоятель Высоко-Петровского монастыря игумен Петр возглавил праздничную службу. Перед полуночью началось особое богослужение — полунощница. Перед закрытыми Царскими вратами на амвоне лежит Плащаница с изображением Христа, лежащего во гробе. Прочитав священный канон, Плащаницу занесли в алтарь.

Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Затем, следуя традиции, игумен Петр вышел и раздал верующим Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Разнесение благодатного огня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Разнесение благодатного огня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Разнесение благодатного огня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Разнесение благодатного огня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В полночь начался крестный ход вокруг монастыря, который прошел по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару.

Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крестный ход. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Крестный ход. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крестный ход. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крестный ход. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крестный ход. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крестный ход. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Перед закрытым входом в храм игумен Петр провел каждение и прославлял святую Троицу. Настоятель обращался к прихожанам: «Христос воскресе!» Ему отвечали: «Воистину воскресе!» После чего в храме началась пасхальная заутреня.

Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM