Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена обнародовала принятые предыдущим президентом Соединенных Штатом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times.

Речь идет о документе, который был принят администрацией Трампа в 2017 году. Он содержит ряд принципов, которыми американские власти должны руководствоваться во время проведения «контртеррористических действий» за рубежом.

Уточняется, что речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов, а также регламентация действий американского спецназа за рубежом. К примеру, в ходе антитеррористической операции американским военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.

Стоит отметить, что еще в 2020 году «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) совместно с самой The New York Times пытались добиться обнародования этих тайных правил. В итоге это удалось сделать через суд.