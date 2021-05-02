Бишкек, 2 мая, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана подписали совместный протокол по делимитации и демаркации границы. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

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Заседание представителей правительства двух стран прошло в Баткенской области Киргизии. Делегации возглавили главы госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации на границе и выразили взаимопонимании о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Делегации также договорились активизировать описание проектной линии киргизско-таджикской границы.