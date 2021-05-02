Нашвилл, США, , 10:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл в овертайме с минимальным счетом команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 1:0.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 0:0. Победу «Нэшвиллу» в овертайме принес гол финского форварда Эрика Хаулы (64-я).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 33 из 34 бросков по своим воротам. Российские нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл», проигравший прошлый матч, 4 мая встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс». «Даллас» потерпел третье подряд поражение и в этот же день сыграет с клубом «Флорида Пантерз».