Чита, , 10:09 — REGNUM В Забайкальском крае 1 мая запустили первый вечерний рейс по маршруту Новосибирск-Чита-Новосибирск. Как пояснил директор по производству аэропорта «Чита» Денис Каминский, в первую очередь — это возможность оперативно вылететь из Читы в Москву, да и практически в любой город России, а не ждать следующего дня для вылета утренними рейсами.

«Embraer-170 авиакомпании S7 забрал из Читы 78 пассажиров, в том числе четыре человека трансфером до Москвы, семерых — до Симферополя, 14 пассажиров улетели в Санкт-Петербург. Всего 41% пассажиров полетели не в Новосибирск, а по другим направлениям, и именно в этом заключается преимущество нашего нового вечернего рейса», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья намеревается добиться субсидирования авиаперевозок по двум маршрутам: Чита — Москва — Чита и Чита — Санкт-Петербург — Чита.

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