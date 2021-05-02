Чебоксары, , 10:07 — REGNUM Старый сельский клуб в Батыревском районе Чувашии, где обрушился потолок, сменит новый клуб. Об этом заявила заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова, комментируя происшествие в районе.

Речь идёт о частичном обрушении потолка в доме культуры в деревне Татмыш-Югелево. По словам замминистра культуры, здание находилось «в неудовлетворительном состоянии».

«Возведение здания нового сельского клуба в деревне Татмыш-Югелево включено в перечень объектов для строительства в рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики», — приводится комментарий Татьяны Казаковой.

Глава администрации Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Станислав Никитин уточняет, что обрушение произошло «вследствие ветхости несущих конструкций». В поселении создана комиссия «для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации»:

«Главе сельского поселения рекомендовано закрыть доступ в помещения здания клуба в связи с возможностью дальнейшего обрушения здания».

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии рассказали члены регионального штаба ОНФ. На момент ЧП в сельском клубе никого не было. Активисты ОНФ выяснили, что в течение многих лет клуб находится «в предаварийном состоянии», а выделенные в 2020 году из региональной казны 100 тыс. рублей потрачены «на стулья и бильярдный стол».

Напомним, что в марте 2021 года в селе Батырево, которое является районным центром Батыревского района, сначала «сложилась» пополам водонапорная башня (по одной из версий, обрушилась, по другой —демонтирована), а затем вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась газопроводная труба.

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