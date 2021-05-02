Вашингтон, 2 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту совершил посадку в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Official SpaceX Photos Приводнение Crew Dragon

Корабль Crew Dragon отделился от Международной космической станции в 03:35 мск 2 мая. Полёт космического корабля завершился в 09:56 мск приводнением в заданном районе Атлантического океана возле города Панама-Сити. Спуск с орбиты и приводнение прошли в штатном режиме.

Crew Dragon доставил на Землю американских астронавтов Майлка Хопкисна, Виктора Глоавера, Шэннона Уокера и астронавта из Японии Соити Ногути. Они прибыли на МКС в ноябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки отстыковка корабля Crew Dragon от МСК была задержана на два дня.