Плейно, , 10:29 — REGNUM Юниорская сборная Канады по хоккею уверенно обыграла команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) 2021 года, который проходит в США. Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Чилдренс Хелс Стар-центр» в Плейно и закончилась в пользу канадцев со счетом 5:2.

В составе команды Канады шайбы забили оформивший в матче дубль Шейн Райт (5-я и 25-я минуты), Олен Целльвегер (19 — я) и также оформивший дубль Мэйсон Мактавиш (22-я и 54-я, в большинстве).

В составе белорусской команды голы на счету Андрея Лошко (35-я, в большинстве) и Ильи Морозова (58-я).

Отметим, по итогам матча в активе сборной Канады стало 12 очков после четырех матчей, она занимает первое место в турнирной таблице Группы В. У Белоруссии семь очков и третье место.